Египет — Бенин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Появилась новая информация по возможному трансферу Жерсона из «Зенита»

Комментарии

Переговоры между «Крузейро» и «Зенитом» по трансферу полузащитника Жерсона вышли на более конкретный этап, сообщает журналист с полумиллионной аудиторией в Х Самуэль Венансио.

По сведениям источника, бразильский клуб из штата Минас-Жерайс направил своё первое официальное предложение и ждёт ответа от российского клуба. Ожидается, что ситуация будет урегулирована к 12 января — дате возвращения состава «Зенита» к тренировкам.

Также источник сообщает, что бразильская сторона предложила за игрока € 12 млн + включение в сделку защитника Джонатана Жезуса, оцениваемого в диапазоне от € 12 до € 15 млн, однако российский клуб вряд ли примет этот оффер и на данный момент никакого ответа на него не дал.

Жерсон пришёл в «Зенит» летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн.

Комментарии
