Египет — Бенин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил причину напряжения в отношениях Аморима с руководством «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим недоволен тем, как клуб ведёт трансферную политику, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Пр сведениям источника, тренер дал понять, что хочет использовать схему 3-4-3 и нуждается в игроках, подходящих под эту тактику. Внутренние обсуждения продолжаются, чтобы определить подход клуба к трансферному рынку.

Напомним, вчера «МЮ» потерял очки в гостевом матче АПЛ с «Лидсом». Встреча закончилась со счётом 1:1. Подопечные Аморима идут на шестой строчке в турнирной таблице английского чемпионата, набрав 31 очко в 20 матчах.

