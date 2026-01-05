Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны новые подробности по будущему Артёма Довбика в «Роме»

Стали известны новые подробности по будущему Артёма Довбика в «Роме»
Комментарии

Украинский форвард Артём Довбик готов покинуть «Рому» уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Николо Скира, римский клуб рассматривает варианты расставания с украинским нападающим в январе.

По информации источника, форварда предложили двум неназванным клубам итальянской Серии А.

28-летний футболист не получает регулярной игровой практики в составе римлян под руководством Джан Пьеро Гасперини. При этом контракт украинского футболиста с «Ромой» действует до лета 2029 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около € 20 млн. В текущем сезоне Довбик провёл 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Атлетико» отклонил предложение по трансферу нападающего «Ромы» Артёма Довбика — Моретто

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android