Стали известны новые подробности по будущему Артёма Довбика в «Роме»

Украинский форвард Артём Довбик готов покинуть «Рому» уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Николо Скира, римский клуб рассматривает варианты расставания с украинским нападающим в январе.

По информации источника, форварда предложили двум неназванным клубам итальянской Серии А.

28-летний футболист не получает регулярной игровой практики в составе римлян под руководством Джан Пьеро Гасперини. При этом контракт украинского футболиста с «Ромой» действует до лета 2029 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около € 20 млн. В текущем сезоне Довбик провёл 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: