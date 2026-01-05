Скидки
Николо Скира опубликовал инсайд о будущем экс-игрока «Спартака» Самуэля Жиго

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго больше не входит в планы римского «Лацио», за который выступает с 2024 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, 32-летний француз и 31-летний албанский защитник Эльсеид Хюсай могут покинуть клуб в январское трансферное окно. Отмечается, что конкретных предложений по игрокам пока нет.

Жиго играл за «Спартак» с 2018 по 2022 год. За этот период он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. В текущем сезоне француз не принял участия ни в одном матче текущего сезона из-за травмы лодыжки.

