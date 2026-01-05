«Манчестер Сити» сыграл вничью во второй раз в 2026 году

Накануне «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила в Манчестере и завершилась со счётом 1:1. Это уже вторая ничья для команды Хосепа Гвардиолы в 2026 году.

Ранее «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом». Игра 19-го тура АПЛ завершилась со счётом 0:0. «Горожане» пока не выиграли ни одного матча после Нового года.

Напомним, «Манчестер Сити» с 42 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков.

В следующем туре «горожане» 7 января примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».