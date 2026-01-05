Капитан «Челси» прокомментировал драматичную ничью с «Манчестер Сити»

Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал исход матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1. Лондонцы забили свой гол на 90+4-й минуте игры.

«Нам пришлось смириться с тем, что мы пережили в начале недели, и оставить это позади. Мы приехали в Манчестер с чётким планом на игру. В первом тайме мы допустили небольшую ошибку, которая привела к их голу. Но во втором тайме мы вошли в игру и знали, что шанс появится. И Энцо Фернандес воспользовался шансом, когда он представился. Нам пришлось быстро адаптироваться. Во втором тайме мы вышли играть с немного другим планом, и по ходу игры мы всё больше подстроились под него.

Отдаю должное тренерскому штабу и Калуму Макфарлейну, который проявил себя с лучшей стороны. Раньше этот штаб не был в такой роли. Приехать в гости к «Ман Сити» в первом же матче у руля команды — это сложно.

Мы должны держаться вместе как единая команда. Мы — одно целое. В матче с «Сити» нам не хватало многих игроков [из-за их травм], но другие ребята проявили себя. Мы боролись как команда, и я горжусь ребятами», — приводит слова Джеймса BBC со ссылкой на Sky Sports.