Капитан «Челси» высказался о смене тренера

Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о смене главного тренера в лондонском клубе. Накануне пост наставника «аристократов» покинул Энцо Мареска. Новый постоянный тренер пока не назначен. Однако, по слухам, это будет Лиам Росеньор из «Страсбурга».

«Уход Энцо Марески? Конечно, это сложно… Но мы должны биться друг за друга. Мы выстояли с «Манчестер Сити», даже набрали одно очко.

Кто будет следующим тренером? На данный момент мы ничего не знаем. Вся эта неделя была посвящена матчу против «Сити». То, что происходит за кулисами, от нас не зависит. Мы приехали в Манчестер. Мы сосредоточились на игре. Мы взяли очко, сумев выйти из очень сложного положения. Нам нужно восстановиться. Посмотрим, что будет в ближайшие дни по поводу тренера», — приводит слова Джеймса BBC со ссылкой на Sky Sports.