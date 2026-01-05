«Сильный тактик». Зинин охарактеризовал Карседо, который должен возглавить «Спартак»

Бывший пресс‑атташе «Спартака» Алексей Зинин охарактеризовал потенциального нового главного тренера красно-белых Хуана Карседо. Накануне испанец объявил, что покидает кипрский «Пафос». СМИ называют его основным претендентом в «Спартак». Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году как помощник Унаи Эмери.

«Нового главного тренера «Спартака» знаю хорошо. Много наблюдал его работу, да и в повседневной жизни неоднократно видел в самых непосредственных ситуациях.

Методика Хуана – это испанский стиль, адаптированный к более закрытым реалиям. Карседо – сильный тактик, который способен органично перестраиваться с позиционного нападения к контратакующему футболу, от доминирующей игры к вязкой выстроенной обороне. По ходу матча может уйти от 4-3-3 и перестроиться на игру в три центральных защитника, потом использовать гибрид, а завершить матч и вовсе с 5 защитниками и без нападающих.

Он легко и часто с энтузиазмом меняет игрокам позиции, быстро их адаптирует на новом поприще. Очень любит в роли фланговых защитников использовать быстрых проактивных вингеров. Ну и особая история – это управление игроком по фамилии Драгомир. Драгомир – пахарь, с огромным объёмом работы. Были матчи, в которых он мог выйти «десяткой», потом стать левым защитником, потом вингером, а финальный свисток встретить в роли нападающего.

В «Пафосе» всё это получается органично. Потому что клуб и команда здорово выстроены, притёрты друг к другу. Игроки подобраны под разные стратегии игры, но объединены единой философией и глубокой тактической образованностью. Важно и то, что у каждого есть яркое, уникальное качество, что позволяет превращать игроков в детали и строить из них любые конструкции. При этом клуб не позволял Карседо излишне увлекаться, умел спрашивать за ошибки, а иногда их и упреждать.

Очень важно понимать, что построение команды и такого единства, которые в итоге сложились в «Пафосе», потребовало немало времени и было бы невозможно без поддержки и терпения всего клуба, и особенно его ключевых людей.

В первый год своей работы Карседо провалил чемпионат, но на финише сезона выиграл Кубок Кипра, после чего дела «Пафоса» пошли в гору. До этого болельщики совсем не признавали наставника, но клуб защищал своего тренера и был вознаграждён», — написал Зинин в своём телеграм-канале.