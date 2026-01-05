Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сильный тактик». Зинин охарактеризовал Карседо, который должен возглавить «Спартак»

«Сильный тактик». Зинин охарактеризовал Карседо, который должен возглавить «Спартак»
Комментарии

Бывший пресс‑атташе «Спартака» Алексей Зинин охарактеризовал потенциального нового главного тренера красно-белых Хуана Карседо. Накануне испанец объявил, что покидает кипрский «Пафос». СМИ называют его основным претендентом в «Спартак». Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году как помощник Унаи Эмери.

«Нового главного тренера «Спартака» знаю хорошо. Много наблюдал его работу, да и в повседневной жизни неоднократно видел в самых непосредственных ситуациях.

Методика Хуана – это испанский стиль, адаптированный к более закрытым реалиям. Карседо – сильный тактик, который способен органично перестраиваться с позиционного нападения к контратакующему футболу, от доминирующей игры к вязкой выстроенной обороне. По ходу матча может уйти от 4-3-3 и перестроиться на игру в три центральных защитника, потом использовать гибрид, а завершить матч и вовсе с 5 защитниками и без нападающих.

Он легко и часто с энтузиазмом меняет игрокам позиции, быстро их адаптирует на новом поприще. Очень любит в роли фланговых защитников использовать быстрых проактивных вингеров. Ну и особая история – это управление игроком по фамилии Драгомир. Драгомир – пахарь, с огромным объёмом работы. Были матчи, в которых он мог выйти «десяткой», потом стать левым защитником, потом вингером, а финальный свисток встретить в роли нападающего.

В «Пафосе» всё это получается органично. Потому что клуб и команда здорово выстроены, притёрты друг к другу. Игроки подобраны под разные стратегии игры, но объединены единой философией и глубокой тактической образованностью. Важно и то, что у каждого есть яркое, уникальное качество, что позволяет превращать игроков в детали и строить из них любые конструкции. При этом клуб не позволял Карседо излишне увлекаться, умел спрашивать за ошибки, а иногда их и упреждать.

Очень важно понимать, что построение команды и такого единства, которые в итоге сложились в «Пафосе», потребовало немало времени и было бы невозможно без поддержки и терпения всего клуба, и особенно его ключевых людей.

В первый год своей работы Карседо провалил чемпионат, но на финише сезона выиграл Кубок Кипра, после чего дела «Пафоса» пошли в гору. До этого болельщики совсем не признавали наставника, но клуб защищал своего тренера и был вознаграждён», — написал Зинин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Никитин — о Карседо: будущее «Спартака» будет туманным, пока происходят такие назначения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android