Экс-директор «Краснодара» рассказал, на что Карседо стоит обратить внимание в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Краснодара» и «Локомотива» Алексей Зинин предупредил Хуана Карседо о некоторых особенностях работы в «Спартаке». Ранее сообщалось, что испанский специалист — приоритетный кандидат на пост главного тренера красно-белых.

«Хорошо, что Карседо работал в «Спартаке». Он отчасти понимает, с каким давлением ему предстоит столкнуться. Важно и владельцам клуба, и руководству, и болельщикам понимать, что одной предсезонки может не хватить на то, чтобы создать Команду. Без поддержки тренеру будет сложно, почти нереально вытащить ситуацию. Напомню, что ещё ни одной из 13 испанских тренерских бригад в России не удалось добиться больших результатов. У нас особенная страна, и наш футбол особенный.

Карседо тоже должен это осознавать и быть по-хорошему гибким, открытым к принятию особой реальности.

Большое значение нужно будет уделить предсезонке. Потому что в испанской тренерской школе нет понятия большой предсезонки, да ещё и по ходу чемпионата. Там принято в щадящем режиме подходить к сезону и уже по ходу через игры добирать форму. В России же предсезонка должна быть брутальной. Наших игроков нужно загружать 2-3-разовыми нагрузочными тренировками, играть спарринги на фоне титанической усталости. Это вообще ахиллесова пята многих зарубежных тренеров. Они могут здорово стартануть летом, провести классную осень, дать множество надежд на весну, но зимой сделать «отдыхающие» сборы, которые не учитывают российских особенностей, и весной начать падать в пропасть. Для «Спартака», к слову, это было свойственно в бытность ряда других зарубежных тренеров, того же испанца Абаскаля. Когда зимой российские клубы закладывали фундамент, «Спартак», работающий без больших нагрузок, с лёгкостью выигрывал зимние коммерческие турниры, а весной команды, которые заложили фундамент, его обижали», — написал Зинин в своём телеграм-канале.

