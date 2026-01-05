Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-директор «Краснодара»: достиг ли Карседо уровня «Спартака» — большой вопрос

Экс-директор «Краснодара»: достиг ли Карседо уровня «Спартака» — большой вопрос
Комментарии

Бывший спортивный директор «Краснодара» и «Локомотива» Алексей Зинин высказался по поводу вероятного нового главного тренера красно-белых Хуана Карседо. Накануне испанец объявил, что покидает кипрский «Пафос». СМИ называют его основным претендентом в «Спартак». Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году как помощник Унаи Эмери.

«В целом Карседо – молодец и точно заслуживает того, чтобы быть адекватно принятым на московской земле. Он неуклонно растёт, постоянно работает над собой, но при всех своих плюсах достиг ли он уровня «Спартака» – большой вопрос. «Спартак» – это особый мир, который сегодня по-настоящему никому не понятен. Даже его прославленным ветеранам, не говоря уже о приезжих испанцах с их далёким от нашего менталитетом. И всё же мне бы хотелось, чтобы у Карседо получилось. Это будет уникальный эксперимент!» — написал Зинин в своём телеграм-канале.

