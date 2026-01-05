«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» с финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Накануне «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила в Манчестере и завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» уже 13 матчей подряд (8 побед, 5 ничьих).

Последнее поражение «Манчестер Сити» от «Челси» произошло в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда лондонцы обыграли оппонента со счётом 1:0.

Напомним, «Манчестер Сити» с 42 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков.

В следующем туре «горожане» 7 января примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».