Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» с финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021

«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» с финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Комментарии

Накануне «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила в Манчестере и завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» уже 13 матчей подряд (8 побед, 5 ничьих).

Последнее поражение «Манчестер Сити» от «Челси» произошло в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда лондонцы обыграли оппонента со счётом 1:0.

Напомним, «Манчестер Сити» с 42 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков.

В следующем туре «горожане» 7 января примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».

Материалы по теме
«Челси» наказал «Сити» в самой концовке. Вытащили матч вопреки всему на свете!
«Челси» наказал «Сити» в самой концовке. Вытащили матч вопреки всему на свете!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android