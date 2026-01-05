«Горжусь!» Временный тренер «Челси» высказался о ничьей с «Манчестер Сити»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал исход матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1. Лондонцы забили свой гол на 90+4-й минуте игры.

«Лично для меня это было потрясающе, словно осуществилась мечта. Пеп Гвардиола, матч АПЛ — потрясающе!

Я действительно горжусь игрой «Челси»! Даже если бы мы не сравняли счёт, я считаю, что ребята проявили характер во втором тайме. Я был бы счастлив в любом случае. Ещё лучше, что мы всё-таки сравняли счёт. Мне кажется, мы этого заслужили. Мы готовились к игре с желанием победить.

Гвардиола — один из лучших тренеров в истории, и, похоже, именно это стало главной темой матча. Но я думаю, так не должно быть. Главное — это игроки и то, насколько хорошо они сыграли. Дело не во мне, а в качестве игры этих ребят, учитывая все обстоятельства», — цитирует Макфарлейна BBC.