Главная Футбол Новости

«Горжусь!» Временный тренер «Челси» высказался о ничьей с «Манчестер Сити»

«Горжусь!» Временный тренер «Челси» высказался о ничьей с «Манчестер Сити»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал исход матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1. Лондонцы забили свой гол на 90+4-й минуте игры.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Рейндерс – 42'     1:1 Фернандес – 90+4'    

«Лично для меня это было потрясающе, словно осуществилась мечта. Пеп Гвардиола, матч АПЛ — потрясающе!

Я действительно горжусь игрой «Челси»! Даже если бы мы не сравняли счёт, я считаю, что ребята проявили характер во втором тайме. Я был бы счастлив в любом случае. Ещё лучше, что мы всё-таки сравняли счёт. Мне кажется, мы этого заслужили. Мы готовились к игре с желанием победить.

Гвардиола — один из лучших тренеров в истории, и, похоже, именно это стало главной темой матча. Но я думаю, так не должно быть. Главное — это игроки и то, насколько хорошо они сыграли. Дело не во мне, а в качестве игры этих ребят, учитывая все обстоятельства», — цитирует Макфарлейна BBC.

