Павлюченко: в «Балтике» на Талалаева нет давления, другое дело — работать в «Спартаке»

Павлюченко: в «Балтике» на Талалаева нет давления, другое дело — работать в «Спартаке»
Известный российский экс-футболист Роман Павлюченко назвал главное открытие сезона Мир РПЛ. Он выделил «Балтику», которая ушла на зимний перерыв на пятом месте в таблице.

«Главное открытие года в РПЛ — это «Балтика». Конечно, я не знаю, что Андрей Талалаев с ними делает, но он поставил игру. Если посмотреть, команда во многих матчах очень мало пропускает, есть порядок в обороне. До начала чемпионата никто не мог подумать о таком результате «Балтики». Талалаев сделал хорошую команду. Я думаю, что в клубе хорошая атмосфера.

«Балтика» за счёт бойцовских качеств даёт результат и бьётся. В плане психологии на Талалаева нет никакого давления. «Балтика» не ставит никаких задач, как мы видим. Другое дело — тренировать «Спартак», где есть пресса и болельщики, это психологически тяжело. Не каждый тренер сможет работать в «Спартаке». Я бы выделил «Балтику». На самом деле они — молодцы!» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

