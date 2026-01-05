Скидки
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе отреагировал на хет-трик Гонсало Гарсии за «Реал»

Килиан Мбаппе отреагировал на хет-трик Гонсало Гарсии за «Реал»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на хет-трик другого форварда «сливочных» Гонсало Гарсии Торреса, который забил три мяча в матче 18-го тура Ла Лиги с «Бетисом». «Королевский клуб» обыграл соперника со счётом 5:1. Мбаппе пропускал матч из-за травмы. С большой долей вероятности он пропустит и несколько ближайших матчей.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20'     2:0 Гарсия – 50'     3:0 Асенсио – 56'     3:1 Эрнандес – 66'     4:1 Гарсия – 82'     5:1 Гарсия – 90+3'    

«Бум! Поздравляю и желаю ещё больших успехов. Бомбардир Гонсало Гарсия!» — написал Мбаппе в «сториз» своих соцсетей.

Всего в текущем сезоне Гонсало Гарсия Торрес сыграл в 18 матчах (418 минут) за мадридский «Реал», забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

