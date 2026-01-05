Килиан Мбаппе отреагировал на хет-трик Гонсало Гарсии за «Реал»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на хет-трик другого форварда «сливочных» Гонсало Гарсии Торреса, который забил три мяча в матче 18-го тура Ла Лиги с «Бетисом». «Королевский клуб» обыграл соперника со счётом 5:1. Мбаппе пропускал матч из-за травмы. С большой долей вероятности он пропустит и несколько ближайших матчей.
Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20' 2:0 Гарсия – 50' 3:0 Асенсио – 56' 3:1 Эрнандес – 66' 4:1 Гарсия – 82' 5:1 Гарсия – 90+3'
«Бум! Поздравляю и желаю ещё больших успехов. Бомбардир Гонсало Гарсия!» — написал Мбаппе в «сториз» своих соцсетей.
Всего в текущем сезоне Гонсало Гарсия Торрес сыграл в 18 матчах (418 минут) за мадридский «Реал», забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
