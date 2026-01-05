Килиан Мбаппе не поможет «Реалу» в матче Суперкубка Испании с «Атлетико» — источник
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетико», сообщает The Athletic. Встреча пройдёт 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).
Ранее сообщалось, что Мбаппе поедет с «Реалом» на матч, но участие француза в игре под вопросом из-за травмы. Теперь же сообщается, что Килиан не сыграет против «Атлетико».
В другом полуфинале Суперкубка встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Финал турнира состоится 11 января.
Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.
