Ташуев: почему Абаскаля, которого я легко обыгрывал, зовут в «Спартак», а меня нет?

Российский специалист Сергей Ташуев считает несправедливым тот факт, что «Спартак» приглашает на тренерский мостик иностранцев уровня Гильермо Абаскаля, а на него не обращает внимания.

«Так сложилось, что если ты работаешь в командах второй восьмёрки, то это якобы твоя ниша. А условный «Спартак» — это другой уровень. Какой другой уровень? Не смешите меня! Я со «Спартаком» сыграл восемь матчей в карьере: четыре выиграл, четыре ничьих. Разница мячей — 11:3. За восемь матчей «Спартак» ни разу меня не обыграл с разными клубами. С «Факелом» вообще два раза по 2:0 сыграли, Абаскалю там некуда деваться было. Но меня же туда не зовут. Почему Абаскаля зовут, которого я легко обыгрывал, а меня нет? У меня тогда 11 россиян в команде было. Но я не жалею, ничего страшного. Меня радует, что у меня сейчас масса учеников‑тренеров. Тедеев, Анюков, Калешин, Фоменко, Евдокимов, Онопко — все мои бывшие футболисты», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».