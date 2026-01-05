Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв: не могу нарадоваться на Батракова. Надеюсь, в будущем проявит себя и в топ-клубах

Сычёв: не могу нарадоваться на Батракова. Надеюсь, в будущем проявит себя и в топ-клубах
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сычёв назвал хавбека «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком России в 2025 году.

«Из футболистов в 2025 году отмечу Алексея Батракова. Не могу нарадоваться на него. Пресловутый второй сезон парень проводит очень качественно, растёт. Надеюсь, со временем он проявит себя не только в «Локомотиве», но и в топ-клубах и сборной на больших форумах. Желаю ему здоровья — это самое главное. Из других клубов выделил бы Сперцяна с Кордобой и всю команду «Краснодар», которая уверенно смотрится на первом месте», — сказал Сычёв корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Истории
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими игроками РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android