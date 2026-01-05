Сычёв: не могу нарадоваться на Батракова. Надеюсь, в будущем проявит себя и в топ-клубах

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сычёв назвал хавбека «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком России в 2025 году.

«Из футболистов в 2025 году отмечу Алексея Батракова. Не могу нарадоваться на него. Пресловутый второй сезон парень проводит очень качественно, растёт. Надеюсь, со временем он проявит себя не только в «Локомотиве», но и в топ-клубах и сборной на больших форумах. Желаю ему здоровья — это самое главное. Из других клубов выделил бы Сперцяна с Кордобой и всю команду «Краснодар», которая уверенно смотрится на первом месте», — сказал Сычёв корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.