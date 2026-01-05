Турецкий журналист: Тедеско пожалеет, если отправит Айдына в ЦСКА

Бывший репортёр Spor Arena и журналист газеты Hürriyet Мухаммед Думан отреагировал на новости, что крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын близок к переходу в ЦСКА.

«Огуз Айдын блестяще выступал за «Аланьяспор» до 2024 года, за это время он получил вызов в национальную команду Турции. Во время летнего трансферного окна 2024 года «Фенербахче», «Галатасарай», «Арсенал» и две команды из Италии хотели подписать контракт с Огузом. Тогдашний президент «Фенербахче» Али Коч проявил особый интерес к этому игроку и убедил его. Айдын перешёл в «Фенербахче» в июле 2024 года. Клуб заплатил «Аланьяспору» € 6 млн за трансфер. В турецком футболе очень мало игроков уровня Огуза. Айдын работал с Жозе Моуринью. Он говорил о переходе так: «Президент «Фенербахче» привёл ко мне первоклассного игрока. Он сильный физически и тактически, умный игрок».

Когда Огуз только прибыл в «Фенербахче», он старался произвести впечатление на тренерский штаб, продолжал совершенствоваться с помощью дополнительных тренировок. Но Моуринью не включил Огуза Айдына в заявку «Фенербахче» на Лигу Европы 2024 года из-за его неудовлетворительной игры. Эта ситуация оказала психологическое воздействие на Айдына, но он продолжил борьбу. В том сезоне Моуринью предоставил Аллану Сент-Максимену больше возможностей, чем Огузу. Однако француз постоянно подвергался критике со стороны болельщиков за плохую игру, и Огуз Айдын вышел в стартовом составе в матче против «Кайсериспора» в ноябре 2024 года. В матче, в котором «Фенербахче» обыграл «Кайсериспор» со счётом 6:2, Огуз Айдын забил два мяча всего за 26 минут, а также отдал голевую передачу. Жозе Моуринью пожалел, что не включил Огуза Айдына в заявку на Лигу Европы 2024 года.

Моуринью использовал Огуза на левом фланге атаки. Огуз был динамичным игроком, который мог играть на обоих флангах. Ближе к концу прошлого сезона Жозе Моуринью постоянно предоставлял Огузу Айдыну новые возможности. Огуз продолжил свою яркую игру и в национальной команде. Айдын сделал себе имя тремя результативными передачами в двух матчах национальной команды Турции с Венгрией в раунде плей-офф Лиги наций.

После ухода Жозе Моуринью из «Фенербахче» команду возглавил Доменико Тедеско. Он не дал Айдыну шанса и не оценил его по достоинству. Огуз изо всех сил старался найти место в команде Доменико Тедеско. Болельщики «Фенербахче» всегда верили в его талант. Керем Актюркоглу и Нене теперь играют на тех позициях, на которых раньше играл Огуз Айдын. Например, Актюркоглу провёл 13 матчей в Высшей лиге, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Игра Керема действительно разочаровала. Мы полагали, что, если бы Огузу были предоставлены те же возможности, что и Керему, он бы лучше отличился. В 54 матчах за «Фенербахче» Огуз забил семь мячей и отдал 10 результативных передач. Мы верили, что, если бы у него было больше возможностей, он бы забивал и отдавал голевые передачи ещё чаще. Огуз Айдын был одним из самых эффективных и результативных игроков в команде.

На прошлой неделе Энтони Мусаба был приобретён из «Самсунспора» на замену Огузу Айдыну. Огуз также эмоциональный футболист. Ему нужно регулярно играть, чтобы адаптироваться к футболу. Он доказал это в прошлом году. «Фенербахче» хочет, чтобы Огуз набрал свою прежнюю форму и внёс вклад в сборную, поэтому они хотят, чтобы он перешёл в такую качественную команду, как московский ЦСКА. Огуз может совершить ещё один прорыв в команде, в которую он отдан в аренду. Болельщики «Фенербахче» по-прежнему считают его важной звездой. Думаю, Тедеско скоро пожалеет, если отправит Огуза из команды», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.