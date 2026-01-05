Ташуев заявил, что в чемпионстве «Краснодара» есть его заслуга

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что в чемпионстве «быков» в Мир РПЛ сезона-2025/2026 есть и его заслуга. Специалист считает, что именно он со своим штабом привил «Краснодару» атакующий стиль игры. Сейчас команду возглавляет Мурад Мусаев.

— Вы говорили, что атакующий стиль «Краснодару» привил именно ваш штаб. Объясните.

— На самом деле так и было, я же не обманывал. Меня приглашали в структуру с моим видением. Когда мы начинали сборы в Турции, толком никакой задачи не было, просто постепенно выстраивать футбол вдолгую. Сергей Николаевич прилетел со своими друзьями на два контрольных матча в Турции. Команда там выглядела великолепно. Он посмотрел футбол и вызывает меня в отель на совещание, где предложил контракт на пять лет. Я удивился, спрашиваю: «Почему?» Галицкий отвечает: «Очень нравится стиль, резкое, атакующее доминирование». Говорю: «Пять так пять, всё равно в нашей профессии всё может случиться». К сожалению, был провидец. Так и получилось. Возможно, концепция наша до сих пор висит в рамочке в клубе. Вот и всё.

— Получается, и в чемпионстве «Краснодара» есть ваша заслуга?

— Да. Когда я приехал, мы шли полтора круга на первом месте, а «Кубань» и «Волга» ставили задачу выхода в РПЛ. Хашиг говорил: «У нас нет бюджета, Сергей Николаевич сделает любой, если захочет». Потом начались сложности, начали терять очки. И за два тура до конца должны были сыграть два матча, после которых я уходил, — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».