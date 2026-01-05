Валерий Гладилин: если «Балтика» хотя бы сохранит пятое место, это будет успех

Российский экс-футболист Валерий Гладилин высказался о турнирных амбициях «Балтики», которая сенсационно завершила первую часть Мир РПЛ на пятом месте в таблице.

«Балтика» пока на пятом месте в таблице. Если хотя бы сохранит это место — это будет очень сильный успех. Пока закончился первый круг РПЛ, на первом этапе они навязывали борьбу и добывали очки.

Они делали результат с максимальной самоотдачей, которую удалось создать тренеру, и была очень хорошая функциональная подготовка. Это позволило им занять пятое место. Что будет во втором круге РПЛ? Покажет время», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.