Главная Футбол Новости

Валерий Гладилин: если «Балтика» хотя бы сохранит пятое место, это будет успех

Валерий Гладилин: если «Балтика» хотя бы сохранит пятое место, это будет успех
Комментарии

Российский экс-футболист Валерий Гладилин высказался о турнирных амбициях «Балтики», которая сенсационно завершила первую часть Мир РПЛ на пятом месте в таблице.

«Балтика» пока на пятом месте в таблице. Если хотя бы сохранит это место — это будет очень сильный успех. Пока закончился первый круг РПЛ, на первом этапе они навязывали борьбу и добывали очки.

Они делали результат с максимальной самоотдачей, которую удалось создать тренеру, и была очень хорошая функциональная подготовка. Это позволило им занять пятое место. Что будет во втором круге РПЛ? Покажет время», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Павлюченко: в «Балтике» на Талалаева нет давления, другое дело — работать в «Спартаке»
Комментарии
