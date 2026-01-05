Турецкий журналист: Айдын примет решение перейти в ЦСКА в течение нескольких дней

Бывший репортёр Spor Arena газеты Hürriyet Мухаммед Думан отреагировал на новости, что крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын близок к переходу в ЦСКА. По информации журналиста, игрок примет положительное решение по трансферу в стан армейцев в ближайшие дни.

«Кроме России, Айдыном также заинтересованы команды из Нидерландов и Португалии. Турецкий «Трабзонспор» настойчиво пытается подписать его. Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке приложил немало усилий, чтобы привести Огуза Айдына в клуб, они вместе работали в «Аланьяспоре», где Айдын добился большого успеха. В прошлом году я брал интервью у Фатиха Текке об Огузе Айдыне. Текке сказал о нём: «Огуз — один из тех игроков, о которых в этой стране узнали очень поздно. Если у него будет время и терпение в команде, к которой он присоединится, он сможет достичь гораздо больших высот». «Трабзонспор» по-прежнему возлагает надежды на Огуза Айдына. Они ждут окончательного решения «Фенербахче». «Трабзонспор» недавно сделал официальное предложение об аренде Огуза Айдына.

Московский ЦСКА сделал более выгодное предложение, увеличив сумму. Клуб заплатит Огузу вдвое больше зарплаты, чем он получал в «Фенербахче». Кроме того, главный тренер Тедеско также одобрил трансфер. «Фенербахче» в настоящее время принял предложение московского ЦСКА. За аренду ЦСКА заплатит € 650 тыс., а также есть возможность выкупа в размере € 6 млн и 20% от любой будущей продажи. Огуз примет окончательное решение, но я узнал, что у него есть некоторые оговорки. Московский ЦСКА гарантирует Огузу игровое время в матчах. Я думаю, что Огуз примет положительное решение в течение нескольких дней. Ожидается, что после прохождения медицинского обследования Огуз Айдын присоединится к ЦСКА на сборах, которые стартуют 13 января», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.