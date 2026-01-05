Скидки
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Александр Гришин назвал лучших игроков ЦСКА по итогам 2025 года

Российский экс-футболист Александр Гришин назвал лучших игроков московского ПФК ЦСКА по итогам 2025 года. Он выделил четырёх исполнителей: защитники Мойзес и Данил Круговой, а также полузащитники Матвей Кисляк и Иван Обляков.

«Для меня однозначно это Мойзес, Кисляк, Круговой и Обляков. Назову вот эту четвёрку!» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Лидером РПЛ является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», а замыкает тройку лидеров «Локомотив».

