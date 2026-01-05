Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рубену Амориму — Фабрицио Романо

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рубену Амориму — Фабрицио Романо
Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить Рубена Аморима с должности главного тренера первой команды. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. Такой же информацией поделился Дэвид Орнштейн из онлайн-издания The Athletic.

По данным Романо, отправить в отставку Аморима боссы «дьяволов» решили сегодня утром. Орнштейн отмечает, что команду на временной основе возглавит экс-игрок «Юнайтед» Даррен Флетчер.

Рубен Аморим начал работу в «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Прежде он возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым выигрывал чемпионат Португалии.

Материалы по теме
Фабрицио Романо назвал одну из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android