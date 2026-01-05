Ленарт Карл: «Бавария» — большой клуб, но «Реал» это мой клуб мечты

Молодой атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Ленарт Карл поделился своей мечтой о будущем. Во время встречи с болельщиками 17-летний игрок признался, что надеется однажды выступать за мадридский «Реал».

«Надеюсь, это останется между нами. «Бавария» — большой клуб, и играть здесь — уже сбывшаяся мечта. Но когда-нибудь я определённо хочу играть за «Реал». Это мой клуб мечты», — приводит слова Карла Sport.es.

Несмотря на свои амбиции, полузащитник отметил, что «Бавария» занимает особое место в его сердце и ему нравится выступать за мюнхенский клуб. В текущем сезоне Ленарт Карл дебютировал за первую команду «Баварии». В 21 матче во всех соревнованиях он забил шесть голов и отдал две результативные передачи, что сделало его одним из главных открытий Бундеслиги. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 60 млн.