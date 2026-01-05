Скидки
Чемпион России Навас: стиль Карседо напоминает Эмери — он добьётся успеха со «Спартаком»

Чемпион России Навас: стиль Карседо напоминает Эмери — он добьётся успеха со «Спартаком»
Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас прокомментировал информацию о скором назначении испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо на должность главного тренера московского «Спартака».

«Хуан Карседо известен здесь, в Испании, своей работой в качестве помощника Эмери на протяжении многих лет. Он проделал потрясающую работу вместе с Унаи. В Испании в качестве главного тренера он пока тренировал мало, на Ибице и в «Сарагосе». Но могу сказать, что его футбол напоминает стиль Эмери — смелый и современный. Уверен, что он сможет добиться успехов в «Спартаке», если ему дадут время», — сказал Сесар Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

