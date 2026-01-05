Кержаков назвал главный плюс РПЛ по итогам 2025 года

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков назвал главный плюс Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 2025 года.

«Если брать РПЛ, в 2025 году порадовала борьба за первое место. Упорная среди нескольких клубов — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив». Это интересно — интрига в чемпионате России», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». После первого круга нынешней кампании «быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко.