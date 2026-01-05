«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об отставке Рубена Аморима с должности главного тренера первой команды. Аморим начал работу в «Ман Юнайтед» в ноябре 2024 года. Прежде он возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым выигрывал чемпионат Португалии.

По состоянию на сегодняшний день «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по результатам 20 проведённых встреч. От лидирующего «Арсенала» манкунианцы отстают на 17 очков.

В следующем матче внутреннего первенства «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бёрнли» на выезде. Ранее сообщалось, что после отставки Аморима первую команду «дьяволов» на временной основе возглавил Даррен Флетчер.