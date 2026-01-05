Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима
Комментарии

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об отставке Рубена Аморима с должности главного тренера первой команды. Аморим начал работу в «Ман Юнайтед» в ноябре 2024 года. Прежде он возглавлял лиссабонский «Спортинг», с которым выигрывал чемпионат Португалии.

По состоянию на сегодняшний день «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по результатам 20 проведённых встреч. От лидирующего «Арсенала» манкунианцы отстают на 17 очков.

В следующем матче внутреннего первенства «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бёрнли» на выезде. Ранее сообщалось, что после отставки Аморима первую команду «дьяволов» на временной основе возглавил Даррен Флетчер.

Материалы по теме
Фабрицио Романо назвал одну из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android