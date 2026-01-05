Скидки
Главная Футбол Новости

«Страсбург» нашёл замену Росеньору, который близок к переходу в «Челси»

Комментарии

Футбольный клуб «Страсбург» ищет замену Лиаму Роcеньору, который ведёт переговоры с «Челси» и близок к переходу в лондонский клуб. В связи с этим французская сторона рассматривает кандидатуру Гари О'Нила на пост главного тренера. По информации издания The Athletic, окончательное решение о назначении ожидается уже сегодня.

Если О'Нил получит эту должность, это станет его первым опытом работы за пределами Англии. Ранее он тренировал «Вулверхэмптон» и «Борнмут», но после увольнения из «Вулверхэмптона» в декабре 2024 года оставался без работы.

На данный момент «Страсбург» занимает седьмое место в Лиге 1. Следующий матч клуба — в Кубке Франции с командой четвёртого дивизиона «Авранш», запланированный на субботу, 10 января. Ожидается, что новый тренер приступит к подготовке команды к этой игре.

Комментарии
