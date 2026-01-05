Скидки
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Депутат Госдумы Свищёв ответил, чего больше всего ждёт от российского спорта в 2026 году

Комментарии

Государственный и политический деятель, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв ответил на вопрос, чего он больше всего ждёт от российского спорта в 2026 году.

«Жду полного восстановления и возвращения наших спортсменов на мировую арену во всех видах спорта и в командных в том числе. Тенденция хорошая, темп Министерство спорта и Олимпийский комитет задали хороший. Мы видим, как восстанавливают наших спортсменов. И МОК заявил с положительными новостями, и CAS принимает решения в пользу спортсменов. Но нерешённых вопросов ещё много, и не все виды спорта вернулись в международную спортивную семью.

Это футбол, хоккей, кёрлинг, волейбол, баскетбол — много игровых видов спорта прежде всего. Предстоит огромная работа. Мы видим, как председатель из Олимпийского комитета говорит о том, что все силы будут направлены на подготовку к Олимпийским играм, к возвращению и восстановлению в правах Олимпийского комитета России — вся работа с международной составляющей требует огромной работы и внимания! Я думаю, это должно быть главным событием 2026 года!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

