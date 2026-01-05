«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Талала

Пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила об уходе полузащитника Амина Талала. Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

«Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Мохамед Амин Талал пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества по согласию сторон. Футболист перешёл в грозненскую команду зимой 2024 года. В 29 матчах за «Ахмат» марокканский легионер забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Благодарим Амина Талала за совместную работу, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.