Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Талала

«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Талала
Комментарии

Пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила об уходе полузащитника Амина Талала. Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

«Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Мохамед Амин Талал пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества по согласию сторон. Футболист перешёл в грозненскую команду зимой 2024 года. В 29 матчах за «Ахмат» марокканский легионер забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Благодарим Амина Талала за совместную работу, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

