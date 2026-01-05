Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гонсало Гарсия — о Мбаппе: он проводит потрясающий сезон, Килиан лучший игрок в мире

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал конкуренцию с форвардом Килианом Мбаппе. 21-летний игрок стал автором хет-трика в матче с «Бетисом» в 18-м туре Ла Лиги, который завершился со счётом 5:1. Мбаппе не принимал участия в игре из-за травмы.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20'     2:0 Гарсия – 50'     3:0 Асенсио – 56'     3:1 Эрнандес – 66'     4:1 Гарсия – 82'     5:1 Гарсия – 90+3'    

«Я не слежу за прессой. Это «Реал» Мадрид, и конкуренция здесь очень высокая. Я понимаю, что являюсь естественной заменой Мбаппе… Однако тренер и все мои товарищи по команде всегда придают мне уверенности, чтобы я мог показать все свои лучшие качества.

Да, я действительно получаю немного игрового времени, но это связано с тем, что передо мной играет Мбаппе, который проводит потрясающий сезон. Он забивает почти в каждом матче. Он лучший игрок в мире, поэтому мне нужно сосредоточиться на собственном развитии и выкладываться на полную на тренировках. Я должен работать на максимуме, чтобы быть готовым, когда представится возможность», — приводит слова Гарсии Marca.

