Гонсало Гарсия — о Мбаппе: он проводит потрясающий сезон, Килиан лучший игрок в мире

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал конкуренцию с форвардом Килианом Мбаппе. 21-летний игрок стал автором хет-трика в матче с «Бетисом» в 18-м туре Ла Лиги, который завершился со счётом 5:1. Мбаппе не принимал участия в игре из-за травмы.

«Я не слежу за прессой. Это «Реал» Мадрид, и конкуренция здесь очень высокая. Я понимаю, что являюсь естественной заменой Мбаппе… Однако тренер и все мои товарищи по команде всегда придают мне уверенности, чтобы я мог показать все свои лучшие качества.

Да, я действительно получаю немного игрового времени, но это связано с тем, что передо мной играет Мбаппе, который проводит потрясающий сезон. Он забивает почти в каждом матче. Он лучший игрок в мире, поэтому мне нужно сосредоточиться на собственном развитии и выкладываться на полную на тренировках. Я должен работать на максимуме, чтобы быть готовым, когда представится возможность», — приводит слова Гарсии Marca.