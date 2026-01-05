Экс-тренер Дивеева: в ЦСКА он остановился в развитии, а в «Зените» выйдет на новый уровень

Бывший тренер защитника ЦСКА Игоря Дивеева Альберт Лукманов высказался о готовящемся переходе игрока армейцев в «Зенит».

«Для меня решение Дивеева перейти в «Зенит» тоже стало неожиданным. Наверное, у Игоря есть какие-то личные мотивы. Всё-таки принято считать, что у «Зенита» больше возможностей бороться за чемпионство, нежели у ЦСКА. Возможно, это сподвигло его перейти.

Семак приглашает Дивеева в команду не просто так — он хорошо знает его, всё-таки Игорь начинал в «Уфе» именно при Сергее Богдановиче. Возможно, именно сейчас Дивееву нужен новый вызов. В ЦСКА он основной игрок, и для сегодняшней карьеры будет полезно сменить обстановку и спрогрессировать. В ЦСКА он остановился в развитии, а в «Зените» может выйти на новый уровень», — сказал Лукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.