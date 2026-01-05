«Лидс Юнайтед» подтвердил смерть болельщика перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги между клубами «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд» произошёл трагический инцидент. Футбольный клуб «Лидс Юнайтед» сообщил о смерти болельщика, который скончался от внезапного ухудшения состояния здоровья. Информация была опубликована в социальных сетях клуба.

«Лидс Юнайтед» с прискорбием сообщает о кончине болельщика, который скончался в результате внезапного ухудшения состояния здоровья перед сегодняшним матчем. Все сотрудники клуба выражают соболезнования семье и друзьям погибшего в это чрезвычайно трудное время», — говорится в заявлении клуба.

Несмотря на трагические обстоятельства, матч состоялся и завершился ничьей 1:1.