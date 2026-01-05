Скидки
Турецкий журналист сравнил потенциального новичка ЦСКА Айдына с Винисиусом и Кварацхелией

Бывший репортёр Spor Arena и журналист газеты Hürriyet Мухаммед Думан отреагировал на новости, что крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын близок к переходу в ЦСКА. Думан отметил выдающиеся качества Айдына, сравнив его с такими игроками, как Винисиус и Хвича Кварацхелия.

«Огуз — очень талантливый и умный футболист. Он проходил юношескую подготовку в «АЗ Алкмар». Он игрок, который очень быстро адаптируется ко всем тактическим системам. Айдын очень хорошо владеет мячом и быстр. У него есть навыки добивания в штрафной площади. Огуз использует все возможности для взятия ворот и может забивать невероятные голы. Если он объединит свой интеллект со знанием игры, то добьётся большого успеха. Его технические способности и видение игры невероятны. Он чувствует себя комфортно на поле. У него хороший игровой интеллект. Он также физически крепок и атлетичен. У него хороший склад ума, и он применяет полученные знания на поле.

Игроки команды соперника пытаются остановить Огуза, фоля на нём. Потому что хорошего Огуза Айдына можно остановить, только нарушив на нём правила. Он игрок, который может играть на обоих флангах и хорошо контролирует мяч. Огузу нужно немного контролировать свои эмоции. Он постоянно хочет играть, и иногда у него случаются спады. Я верю, что он обладает талантом таких игроков, как Винисиус и Хвича Кварацхелия. Я не сомневаюсь, что московский ЦСКА увидит рост команды и возможностей забивать голы, если подпишет его», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

