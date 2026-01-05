Рубен Аморим — худший тренер «Манчестер Юнайтед» по проценту побед за всю историю АПЛ

Португальский специалист Рубен Аморим является худшим тренером в истории «Манчестер Юнайтед» по проценту побед в матчах английской Премьер-лиги (турнир был образован в 1992 году. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает Opta в социальной сети X. По данным источника, «дьяволы» под руководством Аморима выиграли лишь 32% матчей в АПЛ. Также при Рубене у «Манчестер Юнайтед» был самый низкий низкий процент сухих матчей — 15%.

По состоянию на сегодняшний день «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по результатам 20 проведённых встреч.

От лидирующего «Арсенала» манкунианцы отстают на 17 очков.