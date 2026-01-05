Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» потратил на Жерсона € 40 млн и хочет получить за него столько же — источник

«Зенит» потратил на Жерсона € 40 млн и хочет получить за него столько же — источник
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» суммарно потратил на трансфер бразильского полузащитника Жерсона € 40 млн, сообщает журналист Пабло Оливейра в социальной сети X. По данным источника, помимо € 25 млн «Фламенго», сине-бело-голубые заплатили около € 15 млн Маркао, агенту и отцу Жерсона, самому игроку и другим лицам.

Отмечается, что именно поэтому сейчас «Зенит» оценивает бразильского хавбека в € 40 млн. Ранее появилась информация, что в услугах Жерсона заинтересован «Крузейро».

Бразилец присоединился к «Зениту» прошлым летом. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

Материалы по теме
Появилась новая информация по возможному трансферу Жерсона из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android