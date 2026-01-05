«Зенит» потратил на Жерсона € 40 млн и хочет получить за него столько же — источник

Санкт-петербургский «Зенит» суммарно потратил на трансфер бразильского полузащитника Жерсона € 40 млн, сообщает журналист Пабло Оливейра в социальной сети X. По данным источника, помимо € 25 млн «Фламенго», сине-бело-голубые заплатили около € 15 млн Маркао, агенту и отцу Жерсона, самому игроку и другим лицам.

Отмечается, что именно поэтому сейчас «Зенит» оценивает бразильского хавбека в € 40 млн. Ранее появилась информация, что в услугах Жерсона заинтересован «Крузейро».

Бразилец присоединился к «Зениту» прошлым летом. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги и забил один гол.