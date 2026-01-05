Решение об увольнении тренера «МЮ» Аморима было принято до игры с «Лидсом» — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» принял решение расстаться с тренером Рубеном Аморимом, который покидает клуб спустя 14 месяцев работы. Его последний матч завершился ничьей 1:1 с «Лидсом».

Согласно информации The Telegraph, окончательное решение об увольнении было принято ещё до игры с «Лидсом». Переломный момент произошёл во время встречи Аморима с директором Джейсоном Уилкоксом. Руководство клуба пришло к выводу, что рабочие отношения стали нежизнеспособными. Обсуждение тактических вопросов, в частности, приверженности тренера схеме 3-4-3, переросло в конфликт.

В клубе ожидали, что со временем Аморим проявит гибкость и адаптирует свою систему к Премьер-лиге и текущему составу, особенно после летнего трансферного окна. Однако тренер постоянно возвращался к одному и тому же стилю игры, что привело к потере доверия.

Решение об увольнении было принято генеральным директором Омаром Беррадой и Джейсоном Уилкоксом при поддержке совета директоров. В понедельник утром Амориму официально сообщили об этом на тренировочной базе в Каррингтоне.