«Играю как Руни». Амир Ибрагимов — о своей позиции в «Манчестер Юнайтед»

«Играю как Руни». Амир Ибрагимов — о своей позиции в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

17-летний уроженец Дагестана, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, на какой позиции предпочитает выступать, сравнив себя с бывшим нападающим «дьяволов» Уэйном Руни.

«Я не любил ждать мяч. Любил всегда отходить назад, забирать его и идти вперёд. И мне сказали [люди в клубе]: «Смотри, ты любишь отходить назад, поэтому мы хотим тебя поставить в полузащиту. Под нападающего». Они говорят, что я похож на Руни по стилю игры.

Играю как Руни: агрессивный, люблю забирать мячи, бегу вперёд, забиваю. Им это нравится, а из-за этого мне эта позиция (атакующего полузащитника. — Прим. «Чемпионата») понравилась», — сказал Амир в новом выпуске YouTube-канала Nobel.

