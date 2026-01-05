Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер — главный кандидат на замену Аморима в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера на пост тренера. По информации The Independent, клуб видит его как главного кандидата на замену уволенному Рубену Амориму. Гласнер в данный момент возглавляет «Кристал Пэлас» и может стать новым тренером манкунианцев.

Помимо Гласнера, в числе претендентов на должность также находятся главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна и Энцо Мареска, ранее уволенный из «Челси». Также не исключается возможность назначения Юлиана Нагельсмана, который в данный момент возглавляет сборную Германии. Директор «Манчестер Юнайтед» Кристофер Вивелл хорошо знаком с работой Нагельсмана.

Сегодня, 5 января, было официально объявлено об увольнении Рубена Аморима.