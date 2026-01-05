В арабском фонде объяснили интерес к покупке волгоградского «Ротора»

Президент евразийского направления No Limits Sports Вадим Андреев рассказал, почему фонд заинтересован в приобретении волгоградского «Ротора». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что No Limits Sports может приобрести три клуба в России, одним из которых как раз и является «Ротор».

«Интерес арабского фонда No Limits Sports к футбольному клубу «Ротор» обусловлен комплексом стратегических факторов, которые делают этот проект уникальным и перспективным для инвестиций. Во-первых, «Ротор» — клуб с богатой историей и крепкой региональной поддержкой, что создаёт прочную основу для развития как спортивной, так и коммерческой составляющей. Волгоград — южный регион с активной и преданной болельщицкой аудиторией, а также современной инфраструктурой, оставшейся в наследство от чемпионата мира по футболу 2018 года. Во-вторых, «Ротор» располагает привлекательной инфраструктурой и собственной академией, а также рядом коммерческих футбольных школ в регионе, с которыми можно выстроить эффективное партнёрство. Совместно мы можем развивать местных талантливых футболистов, создавая полноценную экосистему подготовки кадров. Всё это возможно реализовать в формате гибридного государственно-частного партнёрства, что позволит максимально эффективно использовать региональные ресурсы, снизить капитальные затраты и ускорить процесс развития клуба. Мы видим в этом проекте пример успешного взаимодействия спорта, бизнеса и власти.

Кроме того, «Ротор» выступает в сегменте РПЛ/ФНЛ, где конкуренция высокая, но при этом клуб обладает значительным потенциалом для улучшения спортивных результатов и коммерческой привлекательности. Это создаёт возможности не только для возврата инвестиций, но и для существенного увеличения стоимости актива в среднесрочной перспективе. Что касается сроков, на данный момент мы находимся на стадии глубокого анализа клуба и ситуации в регионе. До начала реальных переговоров с региональными властями и ключевыми заинтересованными сторонами ещё рано говорить. При благоприятном развитии событий юридические и финансовые процедуры могут быть завершены в течение 6-12 месяцев, то есть сделка вполне может состояться в следующем году. Однако многое зависит от скорости согласования всех условий и готовности сторон к сотрудничеству», — приводит слова Андреева ТАСС.