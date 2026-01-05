Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски: не боюсь завершения карьеры, потому что начинаю к этому уже готовиться

Роберт Левандовски: не боюсь завершения карьеры, потому что начинаю к этому уже готовиться
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказал свои мысли о возможном завершении карьеры.

«Я не боюсь завершения карьеры, потому что начинаю к этому уже готовиться. Готовлюсь к тому, чем смогу заниматься после футбола. Я всегда знал, что футбол – важная часть моей жизни, но это не вся моя жизнь, особенно сейчас.

В молодости я не задумывался об этом, ведь в моей голове был только футбол, футбол и снова футбол. Но теперь я осознаю, что близок к завершению карьеры. Не могу сказать, сколько ещё времени у меня осталось – один, два, три года или, возможно, четыре, но я не ощущаю никакого давления. Если когда-нибудь я прислушаюсь к своему телу и почувствую изменения, тогда буду готов завершить карьеру», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Действующее соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне Левандовски провёл 19 матчей во всех турнирах, забив девять мячей и отдав две результативные передачи. Transfermarkt оценивает форварда в € 9 млн.

Материалы по теме
Болельщики «Барселоны» выступают против продления контракта с Левандовским — MD
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android