Игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов: в Дагестане перспективы нет, денег нет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов высказался о жизни в Дагестане. Амир — уроженец Буйнакска.

— Почему такая тяжёлая жизнь в Дагестане?

— Так как я всю жизнь в Дагестане не прожил, я этого не видел и не знаю [как правильно ответить]. Но, думаю, там перспективы нет, зацепиться не за что, много денег тоже нет. Из-за этого люди хотят что-то сделать и поэтому трудятся больше, чем в Англии, например.

В Англии люди знают, что могут работать, учиться и у них 100 пудов будет работа, они найдут работу и будут зарабатывать много денег. Но в России… Нет, в России, в Дагестане это очень трудно [сделать], — сказал Амир в новом выпуске YouTube-канала Nobel.