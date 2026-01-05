Капелло назвал фаворитов чемпионата мира — 2026 и прокомментировал ситуацию с Италией

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о командах, которые имеют лучшие шансы на победу в чемпионате мира 2026 года.

— Этим летом проходит чемпионат мира. Какая команда, по-вашему, имеет лучшие шансы?

— Хороший вопрос. Мне очень нравится Испания, и Франция всегда, у которых есть Мбаппе, но также и другие хорошие игроки. Англичане тоже, они показывают очень хорошие результаты. А что будет с Бразилией, с Анчелотти, мы ещё увидим.

— Как вы объясните ситуацию с Италией, которой в марте предстоит сыграть плей-офф, чтобы определить, сможет ли она наконец пройти квалификацию на чемпионат мира? С ними такое уже случалось несколько раз.

— В стартовом составе «Милана» один итальянец; в «Ювентусе» только два; в «Интере» четыре или пять; в «Роме» два или три. В этом вся суть. Заглядывая в будущее, у нас не так много возможностей. Система тренировок провалилась; много тактики и мало футбола. В этом проблема Италии. В 12 лет дети уже отрабатывают тактику — зачем тактика сейчас? Нужно пасовать, пасовать, пасовать, контролировать мяч и знать азбуку футбола, — приводит слова Капелло Marca.