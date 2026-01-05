Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец игрока «Пари НН» Боселли отреагировал на новость о предложении «Краснодара»

Отец игрока «Пари НН» Боселли отреагировал на новость о предложении «Краснодара»
Комментарии

Пабло Боселли, отец футболиста «Пари НН» Хуана Боселли, отреагировал на информацию, что в услугах его сына заинтересован действующий чемпион России в лице «Краснодара». Срок контракта Хуана с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года.

— Правда, что «Краснодар» прислал предложение по покупке Хуана?
— На данный момент новостей нет. Всё по-прежнему, — сказал Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне уругвайский нападающий провёл 20 матчей во всех турнирах и забил 10 голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Боселли в € 1,5 млн.

Материалы по теме
Ташуев заявил, что в чемпионстве «Краснодара» есть его заслуга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android