Отец игрока «Пари НН» Боселли отреагировал на новость о предложении «Краснодара»

Пабло Боселли, отец футболиста «Пари НН» Хуана Боселли, отреагировал на информацию, что в услугах его сына заинтересован действующий чемпион России в лице «Краснодара». Срок контракта Хуана с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года.

— Правда, что «Краснодар» прислал предложение по покупке Хуана?

— На данный момент новостей нет. Всё по-прежнему, — сказал Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне уругвайский нападающий провёл 20 матчей во всех турнирах и забил 10 голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Боселли в € 1,5 млн.