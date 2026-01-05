Скидки
«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером

Комментарии

Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо главным тренером первой команды. К исполнению своих обязанностей Хуан приступит 8 января, соглашение с ним рассчитано до лета 2028-го. Вместе с Карседо в тренерском штабе красно-белых будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа.

Кроме того, работу в основе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес. «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Красно-белые набрали 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.

