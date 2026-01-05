Скидки
Фабио Капелло назвал лучшего игрока из тех, кого он тренировал

Фабио Капелло назвал лучшего игрока из тех, кого он тренировал
Комментарии

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о лучших игроках, с которыми работал.

— А кто лучший игрок, которого вы когда-либо тренировали?
— Роналдо, бразилец. А после него — ван Бастен, совсем рядом. Когда я тренировал Роналдо, он не был травмирован, но и особого энтузиазма не проявлял. Он не любил худеть, ему нравилась жизнь… И я выгнал его из «Реала». Однако если спросить меня, кто был лучшим, ответ прост: Роналдо, безусловно.

— К сожалению, тот факт, что он не хотел тренироваться, случался со многими великими бразильскими футболистами. Например, с Роналдиньо.
— Его проблема заключалась не в тренировках, а в потере веса. В «Реале» он весил 94 кг, и я спросил его: «Когда ты выиграл чемпионат мира в 2002 году в Японии, сколько ты весил?» — «84», — ответил он. — «Ну, Ронни, у тебя сейчас 10 кг лишние», — приводит слова Капелло Marca.

Все новости

