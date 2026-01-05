Фабио Капелло прокомментировал прогресс «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказал своё мнение о прогрессе клуба «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике.

— Вас удивил высокий уровень, которого достиг «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике, выиграв шесть титулов в прошлом году?

— У него был отличный сезон. Я был удивлён, потому что начинать новое приключение с такими молодыми игроками непросто, но важно то, что новички доказали, что они очень, очень хороши. Особенно полузащитники. У «ПСЖ» очень качественная полузащита, они умеют правильно располагаться на поле, у них много индивидуальности, и они ничего не боятся. Когда у вас есть полузащита такого калибра, всё вращается вокруг них. Это игроки, которые чаще всего касаются мяча, и благодаря своему мастерству они облегчают своим товарищам по команде забивание голов или защиту, когда это необходимо. Они очень хорошо умеют располагаться на поле. Кроме того, у «ПСЖ» был такой вратарь, как Доннарумма, который несколько раз спасал команду. Все говорили, что он лучший вратарь в мире. Это благодаря Луису Энрике, который отлично справился со своей работой, — приводит слова Капелло Marca.