«Не понимаю, почему так затянули». Погребняк — об увольнении Аморима из «Ман Юнайтед»

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и сборной России Павел Погребняк отреагировал на известие об увольнении Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед». О прекращении сотрудничества с португальским специалистом манкунианцы объявили сегодня, 5 января.

«Решение по увольнению Аморима было очень ожидаемым. Результаты команды не соответствовали ожиданиям. «Манчестер Юнайтед» не ассоциируется с игрой в пять защитников, при Амориме команда сдала свои позиции. Его подход не соответствовал уровню клуба и поддержке болельщиков. Не понимаю, почему с этим решением так затянули», — приводит слова Погребняка ТАСС.