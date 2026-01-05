Фабио Капелло высказал своё мнение о главной проблеме мадридского «Реала»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказал своё мнение о мадридском «Реале».

— [Килиан] Мбаппе демонстрирует великолепную игру за «Реал», забив 58 голов в прошлом году. Однако с момента его прихода Винисиус и [Джуд] Беллингем уже год далеки от своей лучшей формы. Сложно ли добиться взаимопонимания между звёздами?

— У них был сезон, когда все трое находились на одном уровне. Когда пришёл Мбаппе, у него начались проблемы, которые длились три месяца, в течение которых все с нетерпением ждали его возвращения. Это всего лишь этапы в футболе. Важно посмотреть, как они смогут сыграться на поле.

— Что ж, Мбаппе и Винисиусу сейчас непросто.

— Нужно чётко говорить со всеми и объяснять, чего вы хотите от команды. Речь идёт не только о Мбаппе, но и о команде в целом, о том, что вы от них хотите: бегать, помогать друг другу, тренироваться так или иначе… Это проблема тренера, он должен решить эти вопросы.

— Вы говорили ранее о полузащите «ПСЖ». Как вы объясните, что у «Реала» очевидные проблемы с созданием голевых моментов, в то время как [Лука] Модрич так хорошо играет в «Милане» и демонстрирует блестящую игру в свои 40 лет?

— Да, но Лука устал, немного устал, хотя играет очень хорошо. Полузащита «Реала» больше не обладает таким уровнем качества. Вспомните Модрича, Крооса и Каземиро, где ещё можно найти такую ​​полузащиту? Это была сила «Реала» все эти годы.

— Это главная проблема для «Реала» сегодня?

— Да, конечно. Когда у вас действительно хорошая полузащита, вы уже решили половину проблемы. Вратарь и полузащитники играют ключевую роль, потому что они помогают обороне и нападающим. Нужно уметь сделать правильный пас в нужное время, точно в тот момент, чтобы отправить мяч в нужное место. А если у вас нет этого качества, вам нужно делать пас вбок или назад, — приводит слова Капелло Marca.