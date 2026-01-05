Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение испанского специалиста Хуана Карседо главным тренером московского «Спартака». Контракт Карседо с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года. Прежде испанец работал в кипрском «Пафосе».

«Хуан Карседо — главный тренер «Спартака»? Эх, надо было Луиса Альберто Сальватьерро назначать! Он уверенно ФК «Рабыня Изаура» приводил к победным оргазмам мирового футбола!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.